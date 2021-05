(mi-lorenteggio.com) Assago, 4 maggio 2021 – TRAFFICO FERMO per 1,0 Km tra gli svincoli di Barriera di Milano Ovest e Binasco in direzione Sud per un incidente con motociclista a terra in carreggiata, il quale ha perso il controllo del motoveicolo dopo essersi scontrato con un’ostacolo. Sul posto è atterrato l’elisoccorso ed è giunta un’ambulanza insieme alla Polstrada.

Redazione