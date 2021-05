Milano – 1,2,3, Mosso! Firmato il Patto per far rivivere i giardini di via Mosso

Milano, 4 maggio 2021 – È stato firmato oggi, martedì 4 maggio, il Patto di collaborazione tra Istituzioni, realtà locali e abitanti del quartiere per far rivivere il giardino recintato di via Mosso angolo via Padova, spazio “di cerniera” tra il territorio e il Parco Trotter, davanti all’I.C.S. Giacosa (sede di una scuola secondaria di primo grado) e vicino al futuro Punto di comunità nell’ex-Convitto Trotter.

Il Patto è frutto di un percorso partecipato iniziato nel 2020 sotto il coordinamento di B-CAM Cooperativa Sociale nell’ambito del programma Lacittàintorno di Fondazione Cariplo, che ha visto confrontarsi gruppi informali, cittadini attivi e realtà associative locali per definire pratiche di gestione condivisa dello spazio. Tale percorso si è innestato su quello immediatamente precedente che ha condotto alla realizzazione di due murales da parte del duo artistico Sten Lex: il Patto rappresenta dunque la concretizzazione di una visione maturata in quella sede. Durante il processo di coprogettazione sono state organizzate delle serate di cinema in collaborazione con Cinevan, una giornata di pulizia con gli abitanti e incontri sull’uso dello spazio con il coinvolgimento di bambine e bambini di una classe II dell’I.C.S. Giacosa condotti da Spaziopensiero.

Obiettivo del Patto è garantire la sicurezza dello spazio e costruire un palinsesto di attività culturali promuovendo al contempo momenti di socialità e di scambio tra giovani e anziani e tra abitanti del quartiere di diverse origini intorno a quattro temi di lavoro: il libro e la lettura, per fare cerniera tra quartiere e scuola con presentazioni e letture pubbliche; il riuso per pratiche di riciclo e risparmio, con l’organizzazione di laboratori; la bellezza per promuovere con l’arte urbana e il giardinaggio uno spazio aggregativo e partecipato attraverso la trasformazione artistica di panchine, punti luce e parte del suolo, la creazione di un giardino multisensoriale, l’organizzazione di mostre, videoproiezioni; il tavolo per condividere, coinvolgendo gli abitanti del quartiere, l’organizzazione di attività ludiche e la realizzazione di piccoli orti.

Firmatari del Patto con il Comune di Milano, alla presenza dell’Assessore a Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data Lorenzo Lipparini, sono l’Istituto Comprensivo Statale “Via Giacosa” e le associazioni e gruppi informali La Città del Sole – Amici del Parco Trotter OdV, ViaPadovaViva, B-CAM Cooperativa Sociale, Cooperativa Sociale Comin, La Fabbrica di Olinda, FAS gruppo Ferrante Aporti Sammartini, Il Circolo Legambiente Reteambiente Milano, la Casa della Poesia, T12-Lab, ComunicareArte Atelier Spazio Xpò, Bardha Mimòs ETS, NoLo4Kids, Cure, il Centro Filippo Buonarroti, l’Associazione di promozione sociale Fabrizio Casavola, Praxis, Apis – Arti per l’innovazione Sociale, Anupi Educazione, Radio NOLO APS, Ludwig, Terra del Fuoco APS.