Rho. Cultura, nuovo bando da 30mila euro per eventi dal vivo e online

(mi-lorenteggio.com) Rho, 4 maggio 2021- La somma stanziata dal Comune è di 30mila euro: ciascuna associazione può ricevere fino a un massimo di mille euro per iniziative online oppure 3mila per eventi dal vivo.“Grazie alla Consulta della Cultura abbiamo potuto ascoltare le associazioni: da qui è emersa la richiesta di sostegno anche per le attività online che hanno comportato investimenti in siti web o acquisti di piattaforme e attrezzature. Potenziare i canali digitali, anche aldilà della situazione sanitaria, permette alle associazioni di crescere, raggiungere più cittadini e espandere le proprie attività culturali. Un’esigenza che abbiamo intercettato e a cui abbiamo dato una risposta, senza trascurare le attività dal vivo, che tutti desideriamo far ripartire con la bella stagione” dice l’assessora alla Cultura, Valentina Giro

Il contributo è rivolto a finanziare sia attività e comunicazione digitale, sia iniziative in presenza , da realizzare nell’anno 2021 in conformità ai futuri DPCM e disposizioni anti-Covid.

Il bando completo è pubblicato sul sito del Comune di Rho https://bit.ly/3aHDvLq