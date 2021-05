Busto Arsizio. Infortunio sul lavoro, deceduto operaio 49enne schiacciato da tornio

(mi-lorenteggio.com) Busto Arsizio, 5 maggio 2021 – Stamane, intorno alle ore 8.32, in via del Roccolo, 14, un operaio di 49, mentre era insieme ad altri due colleghi, di 46 e 59 anni, è rimasto schiacciato da un tornio. Sul posto è giunta un’ambulanza della Croce Rossa di Busnago insieme ad un’automedica e ai Vigili del Fuoco, mentre da Como è atterrato l’elisoccorso. Dopo le prime cure, il ferito, una volta stabilizzato, è stato trasportato in ambulanza e in codice rosso all’ospedale di Legnano, dove è deceduto. Nell’azienda, per i rilievi, oltre ai Carabinieri sono giunti anche gli ispettori dell’ASL U. O. Territoriale Sud Est, che stanno facendo tutti i rilievi per ricostruire quanto avvenuto.

Ieri, in provincia di Bergamo, a Leffe, un operaio di 41 anni è rimasto gravemente ferito dopochè il suo braccio è rimasto incastrato in un rullo.

V. A.