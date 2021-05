Incidente Busto Arsizio, Peluffo: “Regione istituisca commissione d’inchiesta su condizioni di lavoro su modello Senato”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 maggio 2021- “Lo scorso anno per la Lombardia è stato un anno nero, non solo per le morti da Covid ma anche per quelle da incidenti sul lavoro. Una tragedia inaccettabile che spesso è figlia di mancati controlli, scarsa formazione professionale e politiche al risparmio in tema di prevenzione. Per questo sarebbe opportuno un ruolo attivo e diretto di Regione Lombardia. Magari istruendo una commissione d’inchiesta sulle condizioni di lavoro sul modello di quella costituita in Senato (anche se purtroppo la commissione parlamentare non è ancora davvero operativa).

Ogni giorno in Italia si contano vittime nei settori della manifattura, delle costruzioni, dei trasporti, del magazzinaggio, del commercio e anche della sanità. In queste settimane siamo tutti concentrati sulla ripartenza, ma credo non possa esistere un vero riscatto a questo anno di pandemia se non si affronta il tema della sicurezza sul lavoro. La questione ci riguarda tutti, è un’emergenza. E tutti, datori di lavoro e istituzioni, devono concorrere a risolverla” dichiara Vinicio Peluffo, Segretario PD Lombardo