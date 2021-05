MONZA, VICEPRESIDENTE MORATTI HA VISITATO CENTRO VACCINALE EX PHILIPS NATO DA SINERGIA PUBBLICO-PRIVATO

(mi-lorenteggio.com) Monza, 5 maggio 2021 – La vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, ha fatto visita oggi all’hub vaccinale ex Philips di Monza. Accolta dal sindaco, Dario Allevi, e dai direttori di Ats Brianza, Silvano Casazza, e Asst Monza, Mario Alparone, la vicepresidente ha visitato il centro intrattenendosi con alcune cittadine e cittadini in attesa del vaccino o appena vaccinati. Presenti anche i consiglieri regionali Alessandro Corbetta, Federico Romani e Andrea Monti.

AD OGGI 12.000 MILA SOMMINISTRAZIONI, 4.000 AL GIORNO – Nell’hub, attivo dal 26 aprile, ad oggi sono state effettuate 12.000 somministrazioni. Il centro è in grado di eseguire 4.000 inoculazioni al giorno, con 15 linee vaccinali che possono arrivare a 20 in caso di aumento di flusso. L’Hub è nato dalla collaborazione di Ats Brianza, Asst Monza, Istituti Clinici ‘Zucchi’, Comune di Monza, Croce Rossa di Monza e Compagnia italiana molle acciaio (Cima spa).

UNA BOCCATA DI OSSIGENO – “Visitare i nostri centri vaccinali – ha commentato Letizia Moratti – permette di scoprire la genuinità delle persone. Un’autentica boccata d’ossigeno. Rincuora ricevere ringraziamenti e congratulazioni per un’organizzazione impeccabile e constatare la felicità dei cittadini che, con grande senso civico, si stanno facendo vaccinare in piena fiducia”.

AREA MESSA A DISPOZIONE DA PROPRIETÀ CIMA SPA – L’area si estende per 2.500 mq ed è stata messa a disposizione dalla famiglia Bellazzi, proprietaria della Cima spa, per rispondere alle esigenze del territorio e accelerare le vaccinazioni di massa.

Nel centro operano 50 operatori sanitari, 6 dipendenti addetti all’accettazione e alla registrazione della vaccinazione e 10 volontari della Protezione civile.

FIORE ALL’OCCHIELLO, GRAZIE A PENSONALE E VOLONTARI – “Questo hub – ha sottolineato la vicepresidente – per Regione Lombardia è un fiore all’occhiello. Il merito va attribuito in particolar modo al personale sanitario, ai volontari e ai rappresentanti della Protezione civile che ogni giorno si prodigano per far funzionare tutto al meglio. Infine merita il doveroso apprezzamento e un plauso la preziosa disponibilità del privato a offrire una location così. È un valore aggiunto importante qui, come in tante altre situazioni della nostra Lombardia”.