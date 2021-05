L’ex sindaco di Milano, Gabriele Albertini annuncia il suo no alla corsa alle Comunali di Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 maggio 2021- L’ex sindaco di Milano, Gabriele Albertini annuncia il suo no dalla corsa alle Comunali di Milano, dopo essere stato indicato negli ultimi giorni come candidato del centrodestra in pole per guidare il Comune alle prossime amministrative di autunno. Dopo le indiscrezioni circolate ieri, è stato lo stesso Albertini, in una lettera aperta scritta al quotidiano ‘Libero‘. “Grazie miei cari concittadini, mi avete reso, per qualche giorno, davvero felice della vostra riconoscenza”, scrive. “Stavo per cedere, per dire sì ma mi sono fermato davanti alla mia famiglia ‘bicellulare’ (siamo solo in due a vivere insieme) e a mia moglie non potevo infliggere un disagio, per lei così insopportabile, per un terzo quinquennio”. Albertini ha anche rivelato: “Se fossi stato candidato ed eletto, ecco il mio primo atto, da sindaco di Milano: chiedere a Beppe Sala d’entrare nella Giunta municipale, come vicesindaco, d’unirsi a me nel governo della città, magari accompagnato da alcuni assessori suggeriti da lui e/o dalle forze politiche responsabili che lo sostengono”.

