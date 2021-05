Piloti lombardi in forze nel secondo round del Porsche Club GT a Imola

Il monomarca delle 911, Cayman e Boxster stradali e da corsa approda in riva al Santerno segnando il record di iscritti a quota 58. Tra questi ben 13 dalla regione, leader in quattro categorie grazie al bergamasco Reggiani, al brianzolo Di Leo e al milanese Rigo: le tre gare domenica alle 9.00, 13.10 e 15.45 su MsMotor Tv (canale Sky 813)

Nuovo round e nuovo record di iscritti per il Porsche Club GT 2021. Sabato 8 e domenica 9 maggio Imola ospita il secondo atto stagionale del monomarca riconosciuto ufficialmente da ACI Sport e promosso dal Porsche Club Umbria, che si ripresenta in pista con il “pieno” di 58 piloti (ben 13 i lombardi!) e le loro Porsche da corsa e stradali di ogni tipo suddivise per modello e potenza nelle sette categorie in gara. Per i contendenti ai titoli, l’appuntamento sul circuito del Santerno annuncia alta tensione nelle “rivincite” che gli inseguitori cercheranno sui vincitori di un mese fa al Mugello, che a loro volta avranno invece l’occasione per allungare in classifica. Tutte le sfide a colpi di giri veloci saranno trasmesse in diretta su Ms Motor Tv (canale 813 di Sky) e web streaming sui canali youtube e facebook del Gruppo Peroni Race, che organizza il weekend. Le tre gare del Porsche Club GT sono in programma domenica alle 9.00, 12.05 e 16.10.

Imola attende tante new-entry nelle due categorie “racing” con in azione le 911 GT3 Cup. Nella DSW 991 Cup si rinnova il duello nel team Krypton Motorsport tra il milanese campione in carica Ivan Costacurta, terzo al Mugello, e il vincitore del primo round, il bergamasco Federico Reggiani, in vetta a punteggio pieno. In azione sulla pista del Santerno ci sarà anche il papà di Ivan, Walter Costacurta, mentre nella categoria a DSW 997 Cup, riservata alle 911 GT3 Cup del recente passato, torna il bresciano Dario Peroni dopo il convincente esordio a punti del Mugello.

Passando alle “stradali”, fa il pieno di iscritti la Goodyear GT3 RS, che riapre le sfide al capoclassifica pugliese Ilario Introna: tra i pretendenti il vicecampione Diego Locanto, mentre il bresciano Stefano Pezzucchi approfitterà dell’appuntamento in funzione test soprattutto per macinare chilometri sulla 911 GT3 RS.

Nella Tubi Style GT3 terrà di nuovo banco la supersfida fra le 991 GT3 4.0 di Davide Zumpano e Marco Pellegrino e il rientro è di lusso nella Sparco GT, che, dopo l’assenza del Mugello, ritrova con la 991 GT3 3.8 il campione in carica Carlo Manetti. A sfidarlo l’attuale capoclassifica, il brianzolo Enrico Di Leo, vincitore al Mugello su una 997 GT3 RS, stesso modello utilizzato dal milanese Andrea Gorgoglione, alla seconda presenza nella serie tricolore. Da Milano arriva anche Marco Curnis, all’esordio nel Porsche Club GT con la 997 GT3. Curiosità: tra i nuovi ci sarà anche Giorgio Errani, papà della campionessa di tennis Sara Errani.

Nella Panta GT4 in prima fila le Cayman del capoclassifica Martino Rigo, pilota milanese proveniente dai kart e vincitore all’esordio al Mugello, e del bolognese Enzo Formato, ma la lotta per il podio coinvolgerà anche il bergamasco Enrico Zanchi, 4° al Mugello, mentre la 718 S preparata di Fausto Gasparetto è la novità.

La categoria Entry level/Historic registra il ritorno del leader Andrea Ruscica, giovane pilota torinese sulla Cayman 981 GTS, sfidato dal giovane milanese Matteo Vazzoler, 3° al Mugello, dove è stato anche autore del giro più veloce. Infine, attesa la prima stagionale di un altro milanese, Mattia Fiore, all’esordio nella serie con una “classic” come la 964 RS, e di Livia Magnàno, driver catanese al rientro con una Cayman dopo la bella esperienza vissuta lo scorso anno, quando fu la prima pilota donna a partecipare al Porsche Club GT.

Il programma del Porsche Club GT a Imola conferma 5 turni da 25 minuti. Prove sabato alle 13.50 e alle 18.50 e tre gare domenica alle 9.00, 12.05 e 16.10. La classifica di ogni categoria scaturirsce dalla somma dei due migliori tempi e 2 punti ulteriori premiano il giro più veloce (per info: www.porscheclubumbria.com sezione “Porsche Club GT”).

Porsche Club GT 2021: 11 aprile Mugello; 9 maggio Imola; 30 maggio Monza; 20 giugno Misano; 18 luglio Vallelunga.