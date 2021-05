Coldiretti piange la scomparsa di Tiziano Cozzaglio, Consigliere interprovinciale e Presidente Assofloro

Milano, 7 maggio 2021 – “Di Tiziano Cozzaglio ricorderemo non solo la capacità imprenditoriale e la passione per il suo lavoro, ma anche il profondo legame con la Coldiretti. Era un Consigliere attivo ed entusiasta, sempre pronto e disponibile a impegnarsi sul fronte sindacale, ma anche a partecipare a iniziative di sensibilizzazione e di promozione della sostenibilità ambientale e del Made in Italy. Alla guida di Assofloro ha saputo distinguersi nella tutela delle imprese del settore e di tutto il mondo agricolo. E’ un grande amico che ci mancherà molto. A nome del Consiglio, dei Soci e di tutta la struttura di Coldiretti Milano, Lodi e Monza Brianza esprimiamo alla famiglia di Tiziano il nostro profondo dolore e la nostra partecipazione al lutto per la grave perdita”. E’ quanto affermano Alessandro Rota e Roberto Gallizioli, rispettivamente Presidente e Direttore della Coldiretti interprovinciale, nell’esprimere il cordoglio per la scomparsa del Consigliere Tiziano Cozzaglio, imprenditore agricolo di Biassono (MB) e Presidente dell’Associazione Florovivaisti dei territori di Milano, Lodi e Monza Brianza, morto in seguito a complicazioni per l’infezione da Covid 19. I funerali si svolgeranno lunedì 10 alle 15 nella sua città.