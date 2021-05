Corsico. Q.re Lavagna: Fontanile di via Cellini: “Nessuno sverso dalla fognatura”

Corsico (7 maggio 2021) – Nelle scorse settimane, nel fontanile di via Cellini angolo viale Italia

era stata rilevata una certa torbidità dell’acqua in corrispondenza del manufatto di sfioro della

fognatura pubblica.

In seguito al sopralluogo dei tecnici di CAP, intervenuti tempestivamente non appena

interpellati, non è stato riscontrato alcun problema nello scaricatore di piena della fognatura

mista, tanto che lo stesso sfioratore non risultava attivo.

“Per indagare le cause della torbidità delle acque – evidenzia l’assessora all’ambiente, Chiara

Silvestrini – ora CAP procederà con un ulteriore sopralluogo, che ha lo scopo di verificare che

non ci sia uno scarico diretto di una rete di acque bianche proveniente da viale Italia, all’interno

della quale potrebbero defluire impropriamente anche reflui civili”.

Sul posto è intervenuta anche la polizia locale, che monitora costantemente il territorio anche a

tutela dell’ambiente.