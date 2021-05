ELEZIONI MILANO. GIORGIO GOGGI E’ IL CANDIDATO SINDACO DEI SOCIALISTI DI MILANO

I Socialisti di Milano, la nuova realtà politica che unisce, sotto il simbolo del garofano rosso, il Psi e molte Associazioni e Circoli socialisti della Città, presenta oggi in una conferenza stampa alla Darsena, il proprio candidato Sindaco per le prossime amministrative di ottobre, Giorgio Goggi.

“Sono tre le ragioni per cui ho deciso di impegnarmi per la mia Città in questo momento, come Socialista, quale sono da sempre. La prima, perché sono convinto che sia arrivato davvero il momento di riaffermare a Milano i valori e le idee del socialismo democratico e riformista per proporre un nuovo progetto di città, quello di una Milano di tutti e per tutti, rivolta in primo luogo a chi ci vive e non semplicemente a chi ci investe”, esordisce il candidato Sindaco dei Socialisti.

Che continua: “La seconda, è che senza una cultura socialista Milano, nonostante le apparenze, rischia il declino, impoverendosi, senza offrire opportunità concrete e diffuse per il mondo del lavoro, soprattutto per i giovani, risultando incapace di valorizzare il proprio capitale umano. Non basta che gli indicatori economici ci dicano della presunta attrattività verso gli investimenti immobiliari rivolta ai ceti più abbienti, molto c’è da fare sul terreno economico e sociale complessivo, costruendo una solida vocazione per il futuro.

Una questione, purtroppo, spesso sottovalutata dalla nostra Amministrazione comunale.

La terza, è che Milano dovrà essere all’altezza della scommessa post pandemia riappropriandosi per intero dei problemi della salute, dell’ambiente e delle difficoltà crescenti di tante categorie, di tanti cittadini e di tante persone. E potrà farlo solo ritrovando un nuovo rapporto con i cittadini, favorendo la loro partecipazione e la loro disponibilità al fare, scongiurando una logica ‘classista’ e ricostruendo quel ‘patto sociale’ tra la città e la sua area metropolitana e tra le sue componenti sociali e economiche, che è stato in passato la condizione principale della sua forza e della sua ricchezza. E che proprio dalla cultura del socialismo riformista ha tratto le sue ragioni.”

E conclude: “Chiudersi dentro ai propri confini o peggio ancora chiudersi negli interessi del solo centro storico, non aiuterà nessuno. Il buon governo della città si misura nella capacità di identificarsi con tutti i propri cittadini e nello stesso tempo dei cittadini di identificarsi con l’Amministrazione comunale. Una cosa che, purtroppo, manca da troppi

anni. Proprio per questo, come primo atto della mia candidatura, darò il via ad una campagna d’ascolto e confronto nei 9 Municipi della Città, anche attraverso gli strumenti della rete, per ricostruire dal basso questo rapporto e ridare loro strumenti e prospettive concrete, come è giusto che sia”.

Giorgio Goggi



Nato a Lecco il 14 luglio 1946 da sempre residente a Milano.

Iscritto al Partito Socialista Italiano dal 1973.

Professore associato di Urbanistica presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano dal 1970 al 2014.

Nel corso degli anni, titolare del Corso di Urbanistica e del Laboratorio di Progettazione Urbanistica e Trasformazione Urbana.

Dal 2011 al 2015 è stato membro del gruppo di studio sulla riapertura dei Navigli presso il Dipartimento DASTU del Politecnico su richiesta del Comune di Milano.

Dal 1978 ha svolto attività professionale e di consulenza.

Nel 1984 Consulente del Ministero dei Trasporti per lo studio dei problemi attinenti il trasporto individuale e quello di massa

Dal 1987 al 1989 Coordinatore Comitato Tecnico Scientifico del Ministero per i problemi delle Aree Urbane.

Nel 1988 rappresentante del Ministero per le Aree Urbane istituita presso il Ministero dei Lavori Pubblici nella Commissione per il riordino della legislazione urbanistica nazionale.

Dal 1988 al 1992 membro della Commissione Scientifica Valtellina costituita da Regione Lombardia

Dal 1990 al 1992 Membro della Commissione del Ministero dei Lavori Pubblici in materia di viabilità.

Dal 1997 al 1998 Membro effettivo della Commissione Amministratrice dell’Azienda Trasporti Municipali di Milano – ATM.

Dal 1998 al 2006 Assessore ai Trasporti, Traffico e Mobilità del Comune di Milano.

Dal 2007 al 2012 Membro della Commissione Traffico dell’ACI di Milano.

Dal 2009 al 2012 Membro dell’Osservatorio sulle Infrastrutture e Qualità Ambientale della Camera di Commercio di Milano.

E’ attualmente membro del Comitato Scientifico del Comune di Milano per la riapertura dei Navigli, membro del Comitato Tecnico di Meglio Milano, membro del Centro Studi Grande Milano, vicepresidente dell’Associazione Italiana Linea Ferroviaria di Alta Capacità Gottardo.

Dal 2012 è membro del Comitato Direttivo dell’Associazione Riaprire i Navigli.

Redazione