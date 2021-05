Milano. #temposcaduto, in migliaia all’Arco della Pace per il DDL Zan – FOTO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 maggio 2021 – Nel dopo pandemia, oggi, a Milano, una delle prime manifestazioni che hanno riempito la piazza, alla manifestazione promossa dai Sentinelli ‘#temposcaduto’ a favore del DDL Zan.

Tante le associazioni presenti in piazza che hanno risposto all’appello.

“Questo è un successo per la democrazia che dimostra che l’Italia è un Paese civile e la stragrande maggioranza delle persone vuole una legge che tuteli le persone più vulnerabili. mi aspetto che il Senato continui la discussione della legge in modo ordinato e civile a partire dalla commissione. Senza sotterfugi e ostruzionismi. Senza utilizzare le prerogative di qualcuno per limitare la discussione democratica al Senato. Che, come è stato fatto alla Camera, ci sia una discussione civile e franca anche al Senato senza comprimere il dibattito per portare a casa il prima possibile una legge che l’Italia aspetta da trent’anni”Così il deputato del Pd, Alessandro Zan, promotore dell’omonimo disegno di legge contro l’omotransfobia, ha partecipato e ha parlato dal palco, adibito dai Sentinelli, per chiedere al più presto l’approvazione della legge.

“Bella manifestazione. Tante persone a chiedere che venga semplicemente riconosciuto ciò che dovrebbe essere normale, che due ragazze o due ragazzi possano camminare liberamente mano nella mano senza essere aggrediti perché omosessuali o che chi sceglie il doloroso percorso per cambiare sesso non sia discriminato o oggetto di odio e violenze. In fondo il ddl Zan è semplicemente questo! Una legge di civiltà a garanzia dei diritti di tutte e tutti. La festa di oggi, pacifica e gioiosa, non merita di subire la rabbia e l’oscurantismo di chi vuole lasciare le cose come stanno e lasciare nella paura chi vuole solo essere sé stesso. Dopo oggi, torneremo in Senato più convinti del fatto che stiamo portando avanti una battaglia giusta e di civiltà che serve a tutte e tutti, al Paese intero per battere odio e violenza”. Questo il commento del senatore milanese Franco Mirabelli, Vicepresidente del Gruppo PD al Senato e Capogruppo PD in Commissione Giustizia al Senato, alla manifestazione di sostegno alla Legga Zan all’Arco della Pace a Milano, a cui ha partecipato.

La lista Milano Unita ha partecipato alla manifestazione “Tempo Scaduto” a sostegno dell’approvazione del DDL Zan che si è tenuta oggi a Milano all’Arco della Pace.

In piazza anche Francesco Laforgia, Senatore di Liberi e Uguali, tra i promotori della Lista Milano Unita.

“Le frasi omofobe, misogine e violente dei discutibili personaggi della destra italiana, riesumate in questi giorni dal dibattito pubblico, sono solo una timida rappresentazione di quel che avviene quotidianamente nel Paese da anni, soprattutto ai danni di chi non può difendersi. – dichiara la Lista Milano Unita – L’odio e la marginalizzazione dei più poveri di diritti e tutele fanno parte di un’ampia visione politica, fatta di precarietà esistenziale, di solitudine e di prevaricazione. Una visione politica della destra omolesbobitransfobica e misogina, contraria a tutto quello che invece noi vogliamo rappresentare. Per questo oggi abbiamo partecipato all’evento #TempoScaduto – VOTATE LA LEGGE ZAN de I Sentinelli di Milano. Tutelare la vita e la libertà di tutte le persone è la nostra priorità”.

La manifestazione si è conclusa con il flashmob con il quale tutti i presenti hanno alzato insieme un cartello con scritto #temposcaduto, analogamente a come avveniva alla fine dei cortei dei Gay Pride Milano.