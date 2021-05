Pioltello. Violenza sessuale su una dodicenne, Pase: “Si all’inasprimento delle pene verso questi reati”

Milano, 8 maggio – “Ennesima brutale violenza nel milanese. Questa volta nei confronti di una bambina di soli 12 anni da parte di un ragazzo sudamericano. Una situazione che purtroppo le cronache dei giornali ci riportano troppo spesso”. Così interviene il consigliere regionale Riccardo Pase, che aggiunge: “Una bambina che è stata avvicinata attraverso i social network, uno strumento che, come in questo caso, può diventare pericolosissimo se non correttamente utilizzato, trasformandosi in un grimaldello nelle mani di veri e propri carnefici senza scrupoli. La situazione di degrado di alcune realtà territoriali poi, stimola maggiormente queste situazioni.

Giusto il dibattito che si è aperto sul DDL Zan, ma sarebbe opportuno che si parlasse anche dell’inasprimento delle pene per i reati di violenza sessuale, partendo da coloro a cui piace fare polemica dal pulpito di un palco, in un unica direzione. Senza dimenticare, inoltre, anche l’importanza della prevenzione a tutela di minori, soggetti fragili che non vanno lasciati soli, senza difese e in balia di persone malate.

Un ringraziamento ai Carabinieri di Cassano d’Adda, – conclude Pase – che sono riusciti tempestivamente ad arrestare il colpevole”.