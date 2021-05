SPORT, PALMERI (POLO) AD ARENA CIVICA PER IX TROFEO NAZIONALE BRACCO

“FONDAMENTALE RIPRENDERE ATTIVITÀ. ATLETE ESEMPIO DI AGONISMO E PURE DI TENACIA DURANTE PANDEMIA”

Milano, 8 maggio 2021 – “È fondamentale poter riprendere le attività sportive ai diversi livelli e un grande applauso va a quei dirigenti delle Società che, in un momento di grande difficoltà non ancora terminato, hanno lavorato sempre in salita per continuare a dare risposte anche motivazionali soprattutto ai giovani. Queste atlete in gara, all’avvio di una stagione che porterà ai Giochi Olimpici di Tokio, ci rendono orgogliosi non solo per la qualità agonistica, ma anche per la tenacia con cui hanno affrontato i mesi di pandemia, raddoppiando il loro impegno”.

Lo ha detto Manfredi Palmeri, Consigliere Regionale della Lombardia e Capogruppo del POLO di Lombardia a Palazzo Pirelli, a margine del IX Trofeo Bracco, gara nazionale di Atletica Leggera interamente al femminile che ha avuto luogo all’Arena Civica di Milano, complimentandosi con il Presidente Franco Angelotti “sia per i brillanti risultati sportivi con i 7 Titoli Italiani del 2019, sia per la continuità data da Bracco Atletica all’attività di base con il coinvolgimento di tante ragazze lombarde”.