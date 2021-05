Lombardia. Domenica caratterizzata da numerosi incidenti con motociclisti coinvolti

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 maggio 2021 – Lombardia in zona gialla, ma, anche traffico intenso sulle strade traffico che spesso porta a gravi incidenti con coinvolti motociclisti. La primavera, il bel tempo invogliano e la fine del lockdown portato i motociclisti a riprendere le proprie moto e a percorrere le stupende strade della Lombardia e dei paesaggi.

Dopo l’incidente mortale di ieri in provincia di Cremona, nel quale sono morti padre e figlia, dopo il grave incidente stradale mortale ad Arcore e dopo quello di oggi a Varedo, le strade lombarde sono state interessata da tanti incidente auto moto o con caduta da moto, con feriti che sono stati trasportati in serie condizioni nei vari ospedali.

In provincia di Bergamo, segnaliamo, un incidente intorno alle ore 18.10 nella frazione di Vidalengo a Caravaggio, dove un 52enne è stato trasportato in codi giallo all’ospedale di Treviglio, dopo esser caduto dalla moto. Poco prima alle ore 17.35, in via Bersaglieri a Bergamo città, un 26enne è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Papa Giovanni XXIII in codice giallo. Alle 17.15, a Torre Boldone, un 46enne è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Gavezzeni di Bergamo, mentre, alle intorno alle ore 16.00 a Vedeseta, un 28enne è stato trasportato in codice veder all’Ospedale Giovanni Bianco. Più grave l’incidente tra due moto avvenuto,, intorno alle ore 15.45, a Solto Collina in via San Rocco, dove due feriti sono stati trasportati in codice giallo negli ospedali di Esine e di Lovere. Intorno, alle ore 12.00, a San Giovanni Bianco, dopo un incidente tra un veicolo e una moto, un 64enne è stato trasportato in codice rosso nell’ospedale cittadino. Alle 11.27 a Taleggio, un 54enne e un 74enne sono stati trasportati all’ospedale di Ponte San Pietro in codice verde.

In provincia di Brescia, incidenti con moto a Iseo, Lograto e Pisogne.

A Como incidenti a Lambrugo con tre feriti in codice verde.

A Cremona incidente a Solarolo Rainero con tre feriti, in codice verde e giallo.

A Lecco incidenti a Olcinate, MIssaglia e Abbadia Lariana.

in provincia di Mantova, a Curtatone è atterrato l’elisoccorso per soccorre due motociclisti coinvolti in un incidente con un veicolo, i quali sono stati trasportati in codice giallo in ospedale, così, come un 26enne caduto dalla sua moto a Rivarolo Mantovano. In mattinata, l’elisoccorso di Brescia è intervenuto ad Acquanegra sul Chiese per un incidente tra una moto e un veicolo: due i feriti trasportati in codice verde.

In provincia di Pavia, una 53enne e un 60enne sono stati trasportati in codice giallo, uno in elicottero, in ospedale, dopo esser caduti lungo l’autostrada A7 tra Casei Gerola e Castelnuovo Scrivia. Tre persone, sempre in diversi incidenti nel pavese, sono state trasportate in ospedale.

In provincia di Varese, a Sesto Calende è atterrato l’elisoccorso, che ha trasportato un motociclista in codice giallo all’ospedale di Varese, mentre la persona che viaggiava con lui è stata trasportata in ospedale in ambulanza. Incidenti anche a Cassano Magnago e Gorla Minore, con un ferito in codice rosso.

V. A.