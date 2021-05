Incidente in Tangenziale Ovest a Muggiano, due feriti

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 maggio 2021 – Coda per 3 Km. nella tratta compresa tra gli svincoli Lorenteggio e Cusago al km 16, dopo l’autogrill di Muggiano, in direzione Nord per incidente tra 2 vetture, che occupano la corsia di marcia. Una delle due vetture, (foto), dopo l’impatto ha terminato la sua corsa contro il guadrail perdendo un pneumatico. Due i feriti, un 40enne e una 20enne, che sono stati trasportati, uno in codice verde, l’altra in codice giallo. Sul posto oltre a due ambulanze è giunta la Polstrada per i rilievi e gli ausiliari del traffico.

V. A.