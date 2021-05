NUOVA CONSEGNA DEI VACCINI ANTI-COVID A MILANO E PROVINCIA

Venerdì 14 e lunedì 17 Maggio in consegna di 47.300 dosi

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 maggio 2021 – Arriveranno a destinazione venerdì 14 maggio i furgoni del corriere di Poste Italiane, SDA, per la consegna presso gli Ospedali di Milano e provincia di 25.400 dosi di vaccini di cui 17.400 dosi di AstraZeneca e 8.000 di Johnson&Johnson.

Lunedì 17 maggio saranno consegnate presso le stesse strutture ulteriori 21.900 dosi di Moderna.

Le strutture coinvolte nella distribuzione sono l’Ospedale Niguarda, Fatebefratelli-Sacco, San Paolo, Policlinico, Humanitas, San Raffaele, l’ASST Legnano, Melegnano, e il presidio Ospedaliero di Sesto San Giovanni.

In totale il Corriere SDA in collaborazione con l’Esercito Italiano consegnerà tra domani e lunedì in Lombardia 137.300 dosi di cui 49.300 dosi di vaccini AstraZeneca, 26.800 dosi di Johnson&Johnson e 61.200 dosi di Moderna.

V.A.