Incidente per una Poiana a Buccinasco: sbatte violentemente contro una finestra di una palazzina, ferita

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 14 maggio 2021 – Tasso e poiana cos’hanno in comune? Un passaggio dalla clinica,dell’ENPA Milano, dopo essere stati soccorsi, per verificare il loro stato di salute e sapere che presto si riprenderanno e potranno tornare liberi!

Il tasso è stato recuperato nel seminterrato di un parcheggio multi piano di un centro commerciale, dove si era probabilmente rifugiato a causa delle ferite riportate per un probabile impatto con un’automobile. La poiana è andata a sbattere violentemente contro una finestra di una palazzina di Buccinasco, forse mentre era in un’azione di caccia o forse per un riflesso della superficie vetrata che l’ha tratta in inganno. Fortunatamente il rapace, a parte l’iniziale perdita di conoscenza causata dal trauma, si è ripreso e sta bene e sarà presto rimesso in libertà.