La città di Abbiategrasso ricorda l’ex consigliere e assessore Silvano Andreoni

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 14 maggio 2021 – Se n’è andato l’ex consigliere e assessore comunale Silvano Andreoni, figura di spicco e punto di riferimento in città sia per l’attività lavorativa come titolare del bar in piazza Vittorio Veneto, sia per l’impegno in politica e nell’attività amministrativa. Durante le giunte Agosti, ricoprì le cariche prima di consigliere comunale e poi di assessore dal 1993 al 1994; fu poi rieletto consigliere anche nella seguente legislatura. Negli stessi anni coprì anche la carica di segretario del Psi.

L’amministrazione comunale esprime il più sentito cordoglio ai famigliari.

Redazione