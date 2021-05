Milano. Spaccia droga in bici, in manette pusher

Ieri sera, intorno alle 20, tramite una segnalazione giunta dall’app Youpol, gli agenti della Squadra Investigativa dell’Ufficio Prevenzione Generale, sono intervenuti in via Frassinetti per un cittadino marocchino colto nell’atto di cedere della sostanza stupefacente a bordo della sua bicicletta.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno controllato il 24enne che è stato trovato in possesso di 38 dosi di cocaina per un totale di 40 grammi, oltre a 1360 euro in contanti. Il ragazzo intercettato poco prima dai passanti, è stato pertanto tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.