Roma. Le DOMUS ROMANE di PALAZZO VALENTINI riaprono al pubblico da domani sabato 15 maggio 2021

(mi-lorenteggio.com) Roma, 14 maggio 2021 – Grazie alla collaborazione decennale tra Città Metropolitana di Roma Capitale e Civita Mostre e Musei, sará nuovamente possibile accedere in sicurezza, dopo la chiusura a causa dell’emergenza sanitaria in corso, al suggestivo percorso tra i resti di “Domus” patrizie di età imperiale, appartenenti a potenti famiglie dell’epoca, forse a senatori, con mosaici, pareti decorate, pavimenti policromi, basolati e altri reperti, supportato da un intervento di valorizzazione curato da Piero Angela e da un’équipe di tecnici ed esperti, che hanno ridato vita alle testimonianze del passato attraverso ricostruzioni virtuali, effetti grafici e filmati.

Il visitatore vedrà “rinascere” strutture murarie, ambienti, peristilii, terme, saloni, decorazioni, cucine, arredi, compiendo così un viaggio virtuale dentro una grande Domus dell’antica Roma.

Terminata l’immersione multimediale, un ritorno immediato nel presente, da Terre e Domus, enoteca e ristorante che propone un percorso eno-gastronomico incentrato solo ed esclusivamente sulle eccellenze della produzione della provincia romana, gestito dalla cooperativa Men at Work, che da anni ha come mission quella di recuperare e reinserire detenuti ed ex detenuti nel mondo del lavoro, proponendo percorsi formativi d’eccellenza nel settore. Protagonisti della riapertura saranno le verdure biologiche dell’orto della casa circondariale di Rebibbia, l’olio della Sabina DOP, il quinto quarto, latte e gelato di una storica azienda di Segni, miele del carcere di Velletri, i formaggi di una piccola realtà di Bracciano, una selezione di salumi di una storica norcineria romana. La nuova proposta eno-gastronomica, con uno spazio esterno dedicato, andrà dal pranzo alla cena alla carta, agli aperitivi e degustazioni durante tutto il resto della giornata, con l’ambizione di tornare ad essere la casa dei sapori del territorio della provincia romana.

In collaborazione con Terre Domus inoltre, è stato creato un pacchetto per gustare al meglio la combinazione culturale ed enogastronomica, che comprenderà la visita al museo con ingresso ridotto e una degustazione di eccellenze locali.

Per permettere la fruizione degli spazi a più visitatori possibili ed in omaggio alla Festa della Repubblica, grazie all’intervento di Città Metropolitana di Roma Capitale, Palazzo Valentini sarà eccezionalmente aperto anche mercoledì 2 giugno dalle 12.00 alle 16.00.

PRENOTAZIONI e INFORMAZIONI DOMUS ROMANE

T. +39 0687165343

Infocivita@tosc.it

ORARI DOMUS

SABATO DALLE H. 12.00 ALLE H. 16.00

(ultimo orario di accesso . 15.00)

Per motivi di sicurezza gli ingressi sono limitati.

APERTURA STRAORDINARIA

MERCOLEDÌ 2 GIUGNO DALLE H. 12.00 ALLE H. 16.00

(ultimo orario di accesso H. 15.00)

BIGLIETTI

Integrato Domus Romane + Terre e Domus € 15,00

Intero € 12,00

Ridotto € 8,00 per i cittadini della Comunità Europea maggiori di anni 65 residenti nella Provincia di Roma, ragazzi dai 6 ai 17 anni, titolari di apposite convenzioni con l’Amministrazione Provinciale

Gratuito: minori di 6 anni (pagano il solo diritto di prenotazione)

La prenotazione è obbligatoria: € 1,50 a persona