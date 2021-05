VOGHERA/PV. PRESIDENTE FONTANA INAUGURA CENTRO VACCINALE AUSER E ‘FUORI SENSIA’, LA ‘FIERA’ PIU’ ANTICA DELLA LOMBARDIA

IL GOVERNATORE:CON CAMPAGNA MASSIVA VACCINI CI AVVICINIAMO A NORMALITÀ

(mi-lorenteggio.com) Voghera/PV, 14 maggio 2021. Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana questa mattina ha partecipato all’inaugurazione ufficiale del centro vaccinale Auser a Voghera.

CENTRO VACCINALE AUSER – Allestito con la collaborazione del Comune di Voghera, la struttura è attiva dall’8 marzo 2021, come nuova sede in sostituzione del punto vaccinale allestito presso l’Ospedale Civile.

Il centro opera dal lunedì al sabato e si compone di 8 punti vaccinali: 4 all’interno del tendone e 4 all’interno dell’Auser.

ASST Pavia ha autorizzato, con una apposita convenzione, il Rotary Club Voghera a gestire una linea vaccinale gratuitamente, denominata ‘Rotary stop Covid’, per la quale il Club ha mobilitato ed organizzato i volontari sanitari e di altre figure di complemento necessarie per le operazioni amministrative.

‘FUORI SENSIA’ – Dopo la visita al centro vaccinale, il presidente Fontana ha preso parte al taglio del nastro della manifestazione ‘Fuori Sensia’.

La Sensia, la Fiera dell’Ascensione di Voghera, è la più antica fiera della Lombardia. L’evento, che vede transitare ogni anno oltre 100.000 visitatori in quattro giorni, lo scorso anno ha subìto uno stop a causa del Covid. La ‘Fuori Sensia’, in programma fino a domenica 16 maggio al Castello Visconteo, è un’alternativa alla classica e storica Fiera. Il format, infatti, coniuga eventi on line e in presenza con un cartellone itinerante, nei luoghi più significativi della città. Sarà la prima edizione di ‘Iria Vinum’, evento che intende promuovere l’enoturismo a livello regionale nell’ambito del suo network nazionale.

FONTANA: COLPITO DALLE CAPACITÀ ORGANIZZATIVE – “Al centro vaccinale Auser – ha spiegato Fontana – ho constatato una vera e propria eccellenza regionale, molto rassicurante soprattutto per i cittadini che si recano a vaccinarsi. Mi preme ringraziare, quindi, tutti i professionisti e i volontari che, quotidianamente, contribuiscono a rendere ‘grande’ la Lombardia. Riguardo la ‘Sensia’, manifestazione che affonda le sue radici nel 1300, voglio sottolinearne l’importanza al fine di dare il via alla vera e propria ripartenza del territorio. La visita di oggi è utile a lanciare un messaggio a tutti i lombardi. Grazie ai vaccini – ha concluso il governatore – piano piano stiamo tornando alla nostra normalità”.

V.A.