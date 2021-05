GOGGI (SOCIALISTI): “ALBERTINI, CAPISCO LA SUA RINUNCIA: QUELLO DI OGGI NON IL CENTRODESTRA DI VENTICINQUE ANNI FA'”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 maggio 2021 -Dichiarazione di Giorgio Goggi, candidato dei Socialisti di Milano: “Capisco la rinuncia di Albertini. Avrei preferito per i centrodestra milanese un candidato di estrazione liberale e moderata. Ma quello di oggi non è il centrodestra di venticinque anni fa’. Oggi. è un’alleanza intollerante e di segno apertamente conservatore guidato da Meloni e Salvini. Spetta a noi Socialisti di Milano aprire una nuova via anche per quanti rifuggono da questa destra senza peraltro avere sufficienti ragioni per riconoscersi in questo centrosinistra”.

Redazione