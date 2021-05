Pane Quotidiano, Milano Unita: “Vergognoso il presidio della Lega di questa mattina”

Milano, 15 maggio 2021. Dichiarazione della Lista Milano Unita in merito al presidio della Lega tenutosi questa mattina attorno all’area dell’associazione di volontariato Pane Quotidiano:

“Riteniamo vergognoso che la Lega speculi in questo modo sulla pelle delle persone. L’emergenza della pandemia ha drammaticamente peggiorato le condizioni di vita di migliaia persone compreso quelle di chi già si trovava in una situazione di assoluta povertà.

Questa situazione va affrontata con decisione e responsabilità e non con la rozza propaganda come fa la Lega.

Per quanto riguarda Pane Quotidiano e il preziosissimo ed indispensabile lavoro che sta portando avanti da anni, Milano Unita si impegna fin da ora per la risoluzione di una situazione molto complicata che si trascina da anni. L’inadeguatezza della sede attuale è evidente a tutti. Occorrono quanto prima interventi strutturali per gestire al meglio gli afflussi, purtroppo cresciuti in questi ultimi anni, garantendo la sicurezza degli operatori volontari e soprattutto evitando le code in strada all’aperto che rappresentano un’offesa alla dignità delle persone”.