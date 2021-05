Pedemontana: “Ancora nessuna certezza sul progetto definitivo”

Il Sindaco Mandelli ribadisce “le forti preoccupazioni per un’opera che avrà un grave impatto”

“Le associazioni ambientaliste del territorio e diverse persone chiedono di condividere aggiornamenti in merito alla vicenda che riguarda il passaggio di Pedemontana sul nostro territorio comunale. Allo stato attuale, la verità è che noi come Amministrazione Comunale non abbiamo purtroppo alcuna certezza sul progetto e attendiamo di conoscere tutti i dettagli relativi al tracciato, alle compensazioni ambientali e alla cantierizzazione. Di certo però c’è la preoccupazione mia, e di tutta la mia Giunta Comunale, a fronte di un’opera che interesserà la zona sud di Usmate Velate. Per questo motivo è importante che si torni a parlare dell’argomento nelle sedi deputate”.

Così il Sindaco di Usmate Velate, Lisa Mandelli, nel rimarcare la propria posizione in merito al previsto passaggio di Pedemontana sul territorio di Usmate Velate.

“Nel corso del Consiglio Comunale di marzo avevo espresso le mie preoccupazioni anche in un’ottica sovracomunale, pensando a come la nuova Autostrada modificherà un territorio come quello brianzolo che invece dovrebbe essere preservato da ulteriore consumo di suolo soprattutto nelle aree protette come il PLIS Colli Briantei – aggiunge il Sindaco – Il nostro Comune vivrà, oltre all’impatto ambientale, anche quello viabilistico con un imprevedibile flusso di traffico nella zona sud di Usmate. La preoccupazione sta nel non aver più ricevuto notizie certe ed ufficiali, oltre che nella mancanza di studi deputati a prevedere le modifiche viabilistiche nella fase di cantierizzazione e a conclusione dell’opera. Ribadisco l’impegno a condividere con la cittadinanza ogni informazione relativa a questo argomento così delicato, auspico in modo particolare che possano giungere a noi Sindaci i dettagli dell’opera”.

Usmate Velate, 15 Maggio 2021