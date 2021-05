Perché e dove conviene comprare una casa alle Isole Eolie

Milano, 15 maggio 2021 – Finalmente la bella stagione è alle porte. L’estate sta arrivando e già si inizia a programmare la prossima vacanza, perché le ferie bisogna godersele al meglio per ricaricare le batterie. Il dilemma rimane sempre lo stesso: mare, campagna o montagna. Ma a prescindere dalla destinazione, quello che gli Italiani cercano quest’anno è soprattutto una casa per trascorrere in sicurezza le proprie vacanze, per evitare il più possibile luoghi affollati in tempi di pandemia e diminuire lo stress. Certo l’appartamento verrà spesso scelto in affitto, ma allora perché non fare un passo in più e comprare una casa per le vacanze? Di seguito vi elencheremo alcuni validi motivi per farlo, specialmente in una delle eccellenze italiane dal punto di vista delle località marittime: le isole Eolie.

Dove e quante sono le Isole Eolie?

Innanzitutto, partiamo dalla collocazione geografica. Le isole Eolie sono un meraviglioso arcipelago che si trova nel Mar Tirreno meridionale, ubicate leggermente a nord rispetto alla Sicilia. Queste isole sono tutte di origine vulcanica e, non a caso, due di esse ospitano un vulcano attivo ancora oggi: Stromboli e, per l’appunto, Vulcano. In tutto si tratta di 7 isole, la più grande delle quali è Lipari, che si estende per circa 38 chilometri quadrati e ospita poco meno di 11mila abitanti. La più piccola, invece, è Panarea, un isolotto di soli 3,5 chilometri quadrati e 240 abitanti sulla sua superficie. Nel mezzo ci sono Salina, Vulcano, Stromboli, Filicudi e Alicudi. Sono tutte raggiungibili attraverso imbarcazioni private o pubbliche, come gli aliscafi e i traghetti giornalieri che partono sia dalla Sicilia, sia dalla Calabria che dalla Campania.

Perché comprare una casa alle Isole Eolie?

Sono davvero molteplici i motivi per cui comprare una casa in una delle 7 isole dell’arcipelago delle Eolie. Il primo, ovviamente, riguarda il mare. Se siete amanti delle estati da trascorrere circondati da acqua limpida, trasparente e cristallina, paesaggi mozzafiato e immersi nella macchia mediterranea, con tutta la sua varietà di flora e fauna, le Isole Eolie fanno certamente per voi. Inoltre, se siete in cerca di serenità e avete bisogno di una pausa anche durante l’anno per staccare dallo stress della vita quotidiana, questo è il posto giusto, dato che i collegamenti sono garantiti 365 giorni su 365 e di certo traffico e folle non ne troverete, specie al di fuori dell’estate. Inoltre, dato che siamo in periodo di Coronavirus, le Eolie sono tra le isole che presto diventeranno Covid Free, dove poter trascorrere le proprie vacanze senza la paura di ritrovarsi al centro di un’emergenza sanitaria. Non propriamente una banalità. Infine, è un investimento azzeccato, in quanto i prezzi del mercato immobiliare sono assolutamente favorevoli per comprare una casa su una delle isole Eolie e, se non potete andarci per un’estate, potrete sempre metterla in affitto, con successo assicurato.

Dove conviene comprare una casa alle Isole Eolie?

Partiamo da una premessa, prendendo in prestito un modo di dire piuttosto famoso: come caschi, caschi bene. Questo perché qualsiasi delle 7 isole dell’arcipelago vale la pena di un investimento immobiliare. Nel dettaglio, poi, si può anche fare una piccola scrematura e si potrebbe scegliere di acquistare una delle case in vendita a Lipari. Questo perché si tratta dell’isola maggiore e con più servizi a disposizione di chi vi abita, dato il numero di abitanti presenti. Ma anche le abitazioni presenti su Filicudi o Alicudi, ad esempio, sono da tenere in seria considerazione, specie se si valutano le zone di ubicazione degli immobili, con panorami unici al mondo.

L. M.