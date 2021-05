E’ la ballerina Giulia la vincitrice dell’edizione 2021 di Amici

Ieri sera, sabato15 maggio in prima serata su Canale 5 è andata in onda la finale del serale di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi.

A contendersi la vittoria finale sono arrivati: Sangiovanni (cantante), Aka7even (cantante), Giulia (ballerina), Deddy (cantante), Alessandro (ballerino). Solo uno di loro sarà incoronato vincitore dell’edizione campione di ascolti. Nella finalissima a due (decisa dal televoto), Giulia batte il cantante Sangiovanni, aggiudicandosi il premio del valore di 150mila euro in gettoni d’oro (oltre al Premio Tim da 30mila euro). Il cantante ha portato a casa il premio di categoria (50mila euro), il Premio della Critica Tim (50mila euro), il Premio delle Radio per il singolo Malibù e il Premio Siae per il miglior testo (20mila euro).

A giudicare le performance dei finalisti: Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash.

Il direttore artistico del serale è Stephane Jarny.