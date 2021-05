GROSOTTO (SO). INCIDENTE AUTO MOTO, GRAVE 55ENNE

(mi-lorenteggio.com) Sondrio, 16 maggio 2021 – Nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17.50, in via Statale, per un incidente tra un’auto e una moto, un motociclista di 55 anni è stato trasportato in elicottero in ospedale in codice rosso.

A Montagna di Valtellina, un 69enne è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Sondrio dopo una caduta in bici in via Madonnina, all’altezza del civico 885, mentre, a Valdidentro, in località San Carlo, un ciclista di 40 anni è stato investito ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Sondalo.