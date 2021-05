Il keniano Titus Ekiru ha vinto la Milano Marathon

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 maggio 2021- Si è corsa oggi, con partenza alle ore 6.30, la Milano Generali Marathon. In questa special edition 2021 i 42.195 metri canonici saranno sviluppati su un veloce circuito ad anello ripetuto per 6 volte, con un primo giro da 4695 metri e cinque giri da 7500, che avrà il suo baricentro in Piazza del Cannone, di fronte al maestoso Castello Sforzesco, nel cuore di Milano

Il podio tutto keniano: