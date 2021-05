INCIDENTE IN MOTO SANTA MARIA HOE’ (LECCO), 24ENNE DECEDUTO IN OSPEDALE

(mi-lorenteggio.com) Lecco, 16 maggio 2021 – Stamane, a Santa Maria Hoè, in via Papa Giovanni, il tratto cittadino della Strada Provinciale 58, un centauro di 24 anni, che viaggiava insieme ad una ragazza di 25 anni, per cause in fase di accertamento dalla Polstrada, ha perso il controllo della propria moto, finendo prima contro il guardrail e, poi, cadendo rovinosamente a terra. Per le gravi ferite riportate, il giovane, dopo esser stato stabilizzato dal personale medico, giunto da Como con l’elisoccorso, è stato trasportato in ospedale a Lecco in gravissime condizioni, dove, è deceduto nel pomeriggio. La ragazza, invece, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Merate

