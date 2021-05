(mi-lorenteggio.com) Montanaso Lombardo, 16 maggio 2021 – Nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16.50, in via del Capanno, un 21enne e una bimba di tre anni sono stati soccorsi dai Vigili del Fuoco e dall’elisoccorso, giunto da Bergamo, per un incidente in acqua. La bimba è caduta in acqua. Dopo le prime cure è stata trasportata in elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso. In corso tutti gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine

