Strada per Malpensa: incidente tra Mesero sud A4 e Magenta SS11, atterrato l’elisoccorso

(mi-lorenteggio.com) Magenta, 16 maggio 2021 – Nel primo pomeriggio di oggi, lungo la strada per Malpensa, tra Mesero Sud e la SS 11, per un incidente tra più veicoli in un tratto rettilineo, 5 persone tra le quali anche una bambina di 7 sono rimasti coinvolti. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco insieme all’elisoccorso giunto da Milano e alla Polstrada oltre a due ambulanze della Croce Bianca di Magenta e Sedriano e una della Croce Azzurra.

Un ferito è stato trasportato all’ospedale di Varese in codice rosso con l’elicottero, un altro, in ambulanza, sempre in codice rosso all’ospedale Humanitas di Rozzano, unaltro in codice verde all’ospedale di Magenta.

