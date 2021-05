CASE POPOLARI: LEGGE REGIONALE FALLITA – ROZZA (PD): “I FATTI CI HANNO DATO RAGIONE”

La legge regionale lombarda sulle politiche abitative, approvata nel 2016, dopo anni di fallimenti verrà finalmente modificata. Accadrà domani in Consiglio regionale, in sede di discussione della “legge ordinamentale”, e la più rilevante modifica sarà il superamento dei bandi effettuati per specifici appartamenti e il ritorno alla graduatoria generale a scorrimento (per ora due, una per le case di proprietà comunale e una per le case Aler). Il Pd aveva chiesto già nel 2019 di tornare alla graduatoria generale e ora, dopo tre anni di fallimenti nelle assegnazioni la Regione farà finalmente marcia indietro: infatti, a Milano dal 2018 sono stati assegnati 1.531 alloggi quando con la legge precedente ne venivano assegnati 1.200 l’anno.

Se il ritorno alla graduatoria unica è un risultato importante, la pandemia, con i suoi effetti economici nefasti su tantissime famiglie, impone nuove priorità per le politiche abitative. Il PD, con emendamenti ad hoc, segnala le seguenti: sfrattati, indigenti e disabili.

“La legge regionale nata sull’onda della propaganda leghista del 2016 è fallita” dichiara la consigliera regionale del Pd Carmela Rozza, che tra commissione e seduta di Consiglio ha depositato diversi emendamenti, una parte dei quali già accolti. “Sostenevano – continua – di voler dare la casa agli italiani e invece non l’hanno più data a nessuno, perché la legge era inapplicabile. Noi lo denunciammo nel 2019 e ora finalmente ci danno ragione non solo i fatti, anche il centrodestra. Tuttavia, oggi ci sono priorità emergenti, e penso ai disabili, agli sfrattati e ai nuovi indigenti generati dalla pandemia. Per i portatori di disabilità, sempre a Milano, verranno ristrutturati nei prossimi mesi solo 29 appartamenti su oltre 1400 in via di recupero. È inutile dare ai disabili una priorità se non ci sono le case, bisogna predisporle e poi fare bandi riservati. Poi gli indigenti, che sono aumentati sensibilmente con il Covid, e molti di loro rischiano di essere sfrattati perché non possono più pagare l’affitto. Non si possono limitare al 20%, com’è ora, gli alloggi assegnabili alle famiglie indigenti: se era sbagliato prima, oggi, con gli esiti della pandemia, è addirittura folle. E dove finiranno tutte le famiglie sfrattate per morosità incolpevole perché si sono impoverite a causa del Covid? E come finiranno i loro proprietari di casa che contavano sul canone di locazione magari per pagare la rata del mutuo? Agli sfrattati bisogna riservare punteggi prioritari, o tra poco avremo sia il problema loro che quello dei piccoli proprietari. Ultimo problema è la decadenza. Ci sono a Milano 4.500 famiglie che vivono negli alloggi popolari e che per la Regione sono diventate ricche, perché hanno ricevuto la liquidazione. Sono quasi tutti anziani e sono persone che pagano canoni dai settecento ai mille euro, mandarli fuori casa è sbagliato, sia per loro che per il mix sociale che, infine, per le casse delle Aler.”

Ecco le proposte del PD:

Disabili

Istituire un fondo apposito da 30 milioni di euro per la ristrutturazione di alloggi da destinare alle persone disabili, per averne un numero adeguato

Riservare un avviso pubblico riservato alle famiglie con componenti disabili

Sfrattati

Introdurre un punteggio di priorità per gli sfrattati

Inserire gli sfrattati tra le categorie che possono concorrere all’assegnazione degli alloggi (non solo di alloggi temporanei, com’è ora)

Indigenti

Le quote del 20% per gli indigenti vanno cancellate Oggi è prioritario dare la casa alle famiglie che sono scivolate nell’indigenza a causa della pandemia.

Inoltre

Innalzare la soglia ISEE per la decadenza: evitare che le liquidazioni o l’aver ereditato un appartamento al paesello, che non si riesce a vendere, faccia perdere il diritto alla casa ai tanti anziani che pagano dai 700 ai 1.000 euro al mese di affitto.

Sì all’ampliamento del nucleo familiare per accogliere il genitore

Sì al subentro del genitore dell’assegnatario in caso di decesso di quest’ultimo

No alla norma voluta da Lega e alleati che premia i furbetti che non hanno mai pagato pur potendolo fare, alla faccia degli inquilini onesti

Sì alla tutela della morosità per crollo di reddito