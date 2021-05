Corsico. Giornata internazionale contro la omotransfobia

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 17 maggio 2021. «For many people with diverse sexual orientations, gender identities, gender expressions, and sex characteristics, acts of resistance, support, and healing are a way of life». L’amministrazione di Corsico ha deciso di accogliere e fare proprio l’appello “Together: resisting, supporting, healing!” (Insieme: resistere, sostenere, curare!) di UN Women, l’organizzazione delle Nazioni Uniti per la genderequality e l’emancipazione femminile.

In occasione della 31ª Giornata internazionale contro l’omotransfobia, la città di Corsico ha

deciso di pubblicare sui propri canali digitali una parte del messaggio dell’alto rappresentante del Consiglio europeo, Nabila Massrali. L’obiettivo è “contrastare la discriminazione fondata

sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere, sottolineando la situazione di vulnerabilità

delle persone #LGBT nel contesto della ripresa dalla crisi COVID19 e invocando società più eque, inclusive e sostenibili”.

Nell’ultimo anno di Covid, secondo i dati forniti da Gay Help Line, i ricatti e le minacce subiti

dalle persone LGBT sono passati dall’11% al 28%. I casi di mobbing e le discriminazioni sul lavoro dal 3 al 15%.