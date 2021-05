Incidente al Lido di Gavirate: 16enne cade da bici, trasportato in elicottero a Bergamo

(mi-lorenteggio.com) Gavirate, 17 maggio 2021 – Nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 18.00, nel parco del Lido di Gavirate, un ragazzo di 16anni, mentre era in bici, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo della propria bicicletta, dopo aver urtato un ostacolo, cadendo rovinosamente a terra, riportando varie contusioni e un trauma cranico. Soccorso dal personale medico e sanitario di un’automedica e di un’ambulanza della Croce Rossa di Gavirate, si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso, che una volta giunto da Como, ha caricato il ferito e lo ha trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso.

V. A.