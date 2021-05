LAVORO. INCONTRO TRA SINDACO SALA E MINISTRO ORLANDO: “RISORSE E PROGETTI PER LA RIPARTENZA DI MILANO

Milano, 17 maggio 2021 – Incontro oggi a Palazzo Marino tra il Sindaco di Milano Giuseppe Sala e il Ministro per il Lavoro, Andrea Orlando. Nel colloquio Sindaco e Ministro hanno affrontato vari argomenti legati alla ripresa post pandemia soffermandosi in particolare sul tema dell’occupazione, e su quali interventi si stanno mettendo in atto a Milano nell’immediato e per il futuro.

“Milano rappresenta un test importante per tutto il Paese – ha detto il Sindaco Sala – e con il Ministro ci siamo confrontati sulle problematiche di gestione delle richieste e delle offerte di lavoro nella nostra città. Durante il nostro incontro si è parlato ovviamente anche di Recovery Plan e di impiego delle risorse che saranno messe a disposizione per progetti destinati a creare nuovi posti di lavoro e non utilizzati come semplici sussidi”.

Due sono stati i progetti portati all’attenzione del Ministro Orlando: il primo ha riguardato la formazione di ragazzi e ragazze socialmente fragili presso il nuovo laboratorio di cucina del Centro San Giusto per la Formazione e per il lavoro, gestito dall’Amministrazione, inaugurato in mattinata dallo stesso Orlando.

Il secondo ha riguardato il cosiddetto “lavoro di vicinato” e la creazione di una “Smart Working Community”. Comune di Milano e Fondazione Assolombarda hanno firmato oggi un accordo al fine di identificare e rendere disponibili spazi lavorativi in cui ospitare dipendenti delle imprese aderenti alla community e dipendenti del Comune di Milano al fine di diminuire gli spostamenti casa-lavoro, favorire una migliore conciliazione vita-lavoro e limitare le possibilità di esposizione al contagio. Tutto ciò si pone in continuità con la volontà del Comune e degli stakeholder pubblici e privati di ridisegnare una “città a 15 minuti”.

Redazione

Cancella iscrizione