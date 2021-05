Milano. In Questura il 49°esimo anniversario della scomparsa del Commissario Capo Luigi Calabresi

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 maggio 2021 – Ricorre oggi il 49°esimo anniversario della scomparsa del Commissario Capo Luigi Calabresi morto il 17 maggio 1972. La Polizia di Stato questa mattina, a Milano, ha commemorato il funzionario di Polizia e la strage del 17 maggio 1973 in via Fatebenefratelli 11 dove persero la vita Gabriella Bortolon, Felicia Bartolozzi, Federico Masarin e Giuseppe Panzino.

Dopo la Santa Messa presso la caserma “Garibaldi”, alla presenza dei familiari e il momento di raccoglimento nei pressi della targa commemorativa in via Cherubini, 11 il Questore Giuseppe Petronzi, insieme al Prefetto di Milano Renato Saccone, ha accolto in Questura la signora Gemma Capra con i figli Mario, Paolo e Luigi Calabresi, per la deposizione, nel cortile interno, presso il busto del Commissario Calabresi, di una corona inviata dal Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. Con il presidente di Regione Lombardia Fontana, la vice Sindaca di Milano Scavuzzo, la vice Sindaca di Città Metropolitana Censi, il presidente dell’ANPI Milano Cenati, era presente anche una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato e delle Organizzazioni Sindacali.

“È fondamentale ricordare. Lo è ancora di più quest’anno in cui qualcosa di importante è stato fatto nei confronti di alcuni dei responsabili di stragi”. Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, in Questura a Milano, a margine delle celebrazioni nel 49° anniversario dell’omicidio del commissario Luigi Calabresi con i familiari, il prefetto Renato Saccone e il questore Giuseppe Petronzi.

“Con la vedova del commissario Calabresi – ha continuato il presidente – abbiamo ricordato quei giorni e il clima di quel periodo. La signora Gemma Capra ci ha raccontato la sua testimonianza di vita vissuta di quegli anni”.

“Con gli arresti dei terroristi in Francia – ha concluso Fontana – auspico che la giustizia possa, finalmente, fare il suo corso”.