Rozzano. Al via i tirocini formativi in Comune

Firmata la convenzione tra il Comune e l’Istituto Italo Calvino di Rozzano per l’avvio dei tirocini formativi dal mese di giugno. Più di 40 studenti saranno ospitati presso gli uffici comunali e in biblioteca. Novità di quest’anno anche la convenzione con l’Università degli Studi di Milano.

(mi-lorenteggio.com) Rozzano 17 maggio 2021 – Grandi opportunità sul fronte della formazione e dell’esperienza sul campo per acquisire competenze spendibili nel mercato del lavoro. L’amministrazione comunale ha dato il via libera ai percorsi di alternanza scuola lavoro presso gli uffici del Comune ed è pronta ad ospitare 43 studenti dell’Istituto Italo Calvino che, a partire dal mese di giugno, entreranno in Comune come tirocinanti. “Un’occasione per mettere alla prova le conoscenze apprese a scuola confrontandosi con una realtà lavorativa coinvolgente e al servizio della cittadinanza” – spiega il sindaco Gianni Ferretti.

Gli studenti saranno impegnati in diversi settori dell’ente: ufficio tributi, servizi sociali, ufficio di piano, ufficio comunicazione, segreteria generale, ufficio istruzione e biblioteca, sviluppando quello che per molti di loro sarà il primo impatto con il mondo del lavoro, con gli orari da rispettare e gli impegni da assolvere. Vivere un’esperienza lavorativa negli uffici dell’ente diventa quindi un’opportunità di crescita e di acquisizione di nuove abilità. Sarà inoltre l’occasione per imparare a conoscere i meccanismi della macchina comunale non solo da fuori, come utenti e fruitori, ma anche come operatori nei vari settori. I primi studenti inizieranno il 7 giugno e i percorsi di tirocinio si svilupperanno, su turni diversi, per tutto il periodo estivo fino a settembre.

Il Comune di Rozzano provvederà ad affiancare un tutor agli studenti che saranno coinvolti nelle attività dell’ufficio in cui si svolgeranno i tirocini. “Ci auguriamo che questo possa essere un momento di crescita per tutti coloro che vi parteciperanno e un positivo approccio al mondo del lavoro, in particolare a quello comunale” – dice il sindaco.

Soddisfazione da parte dell’assessore al lavoro Ermanno Valli, che dichiara: “Ringrazio la direzione didattica dell’Istituto Italo Calvino per l’importante collaborazione. Questa convenzione è passaggio fondamentale per la realizzazione di momenti di alternanza fra formazione e lavoro. L’amministrazione ha voluto dare un forte segno di interesse – continua l’assessore – destinando più risorse a questi progetti che rappresentano una grande opportunità, sia per i giovani che possono ampliare il proprio curriculum ed affinare competenze, sia per gli uffici comunali che traggono sempre grandi vantaggi da questi inserimenti, seppur limitati nel tempo”.

Proprio nell’ottica di offrire ad un numero sempre maggiore di studenti la possibilità di acquisire esperienze utili al proprio percorso di studi si pone anche la nuova convezione firmata con l’Università degli Studi di Milano.

“La collaborazione con il mondo universitario è una vera opportunità per la nostra macchina amministrativa – spiega il primo cittadino – attraverso i tirocini universitari avremo la possibilità di essere supportati anche da giovani preparati e brillanti per condurre quel processo di innovazione che abbiamo intrapreso da circa un anno e mezzo”.

