Buccinasco. Parcheggio di via Azalee con ricarica per i veicoli elettrici: il bando

Buccinasco (18 maggio 2021) – L’Amministrazione comunale ha pubblicato sul sito internet istituzionale (sezione CONCORSI E GARE) il Bando pubblico per la locazione del parcheggio comunale di via delle Azalee angolo via del Commercio, con la possibilità di presentare l’offerta entro le ore 12 del 18 giugno 2021 mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo (su appuntamento) o tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

“Per l’assegnazione del parcheggio pubblico di via Azalee nella zona industriale di Buccinasco – spiega il sindaco Rino Pruiti – abbiamo deciso di valutare non solo l’offerta ma anche il progetto, perché vogliamo che in quest’area si dia la possibilità di ricaricare veicoli elettrici, ormai sempre più diffusi. Per la tutela dell’ambiente, infatti, è nostra intenzione incentivarne l’uso e vogliamo anche contribuire allo sviluppo di infrastrutture utili a incrementare il lavoro sul territorio. Avere un luogo di sosta e ricarica proprio a ridosso della tangenziale e della nostra zona industriale potrà, crediamo e speriamo, attirare anche nuovi operatori eventualmente interessati a capannoni e strutture in zona e quindi allo sviluppo di nuove attività lavorative e alla riqualificazione degli stessi edifici”.