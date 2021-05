Corsico. Al quartiere Lavagna si disegna l’inclusione sociale per tutti: le iniziative

Corsico (18 maggio 2021) – Prenderà il via domani, 19 maggio, al Centro sociale di via Curiel 23 il

calendario di laboratori e incontri all’insegna dell’inclusione, proposti a tutta la cittadinanza

dall’amministrazione comunale nell’ambito del progetto “Quartiere Lavagna- Disegnare nuovi

scenari di inclusione sociale”.

“Dopo lo stop imposto dal Covid-19, si concretizza un progetto fondamentale – dichiara il

sindaco Stefano Ventura – che vuole essere una risposta alle esigenze sociali del quartiere

Lavagna. L’intervento vedrà il ruolo proattivo dei partecipanti – conclude il sindaco – anche

nella valorizzazione del Centro Curiel e del suo spazio verde”.

Il programma delle attività è proposto all’interno del progetto “Quartiere Lavagna- Disegnare

nuovi scenari di inclusione sociale” laboratorio sociale e di inclusione attiva avviato a febbraio

del 2019 che ha lavorato nel territorio del quartiere Lavagna per migliorare la qualità del vivere

degli abitanti del quartiere.

Il programma si suddivide in azioni di cura degli spazi (in particolare dell’area verde intorno al

Centro Curiel), momenti di animazione territoriale e seminari di educazione finanziaria, in

collaborazione con le associazioni del territorio.

“Le attività proposte dal progetto – commenta l’assessora alle politiche sociali Elena Galli –

sono state pensate senza distinzioni di età, in modo da favorire la partecipazione trasversale e

la relazione intergenerazionale degli abitanti”.

Il ciclo di attività si concluderà nella mattinata di sabato 12 giugno, dalle ore 9.30 alle 12.30, con

la pulizia dell’area verde intorno al Centro sociale Curiel, l’installazione di piante fiorite e delle

fioriere preparate nei laboratori e un aperitivo.

“Riteniamo fondamentale – evidenzia l’assessore Francesco Di Stefano – favorire l’incontro di

idee, di volontà, di proposte, di dialogo all’interno del nostro quartiere Lavagna”.

Il progetto “Quartiere Lavagna- Disegnare nuovi scenari di inclusione sociale” è realizzato

nell’ambito dei PROGETTI PER LA GESTIONE SOCIALE DEI QUARTIERI DI EDILIZIA PUBBLICA IN

LOMBARDIA – (POR FSE 2014-2020 – ASSE II – AZIONE 9.1.3 e 9.4.2) finanziato da Regione

Lombardia. Capofila il Comune di Corsico in partenariato con: Afol MET, Aler Milano, Spazio Aperto Servizi, Amapola e Altreconomia.