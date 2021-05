Corsico. La Giunta si rafforza: un nuovo assessore indicato dal M5S e una nuova assessora dal PD: le deleghe – FOTO

Corsico (18 maggio 2021) – Accanto a Chiara Silvestrini, Maurizio Magnoni, Angela Crisafulli, Elena Galli e Francesco Di Stefano, la Giunta guidata dal sindaco Stefano Ventura ha, da oggi, due nuovi componenti: sono Isabella Stoppa e Stefano Salcuni.

Oggi il sindaco ha firmato i decreti di nomina.

«Diamo un ulteriore impulso – evidenzia il primo cittadino – alla ripartenza della nostra città. Abbiamo avviato un percorso di ricostruzione che è iniziato all’interno della macchina organizzativa. Nello stesso tempo abbiamo messo a punto le linee strategiche del nostro mandato. Il lavoro da fare – sottolinea Stefano Ventura – è molto e servono tutte le capacità e le energie disponibili a dare il loro contributo per Corsico. I due nuovi assessori si inseriscono in questo progetto di potenziamento dell’azione politica per individuare possibili soluzioni agli innumerevoli problemi che ci siamo trovati ad affrontare e per portare avanti il programma di governo”.

In particolare, a Isabella Stoppa sono state attribuite le deleghe: cultura, biblioteca, associazioni culturali, eventi istituzionali e culturali.

A Stefano Salcuni, invece: polizia locale e protezione civile, legalità, beni confiscati e controlli interni, pianificazione della mobilità sostenibile ed efficienza energetica.

Vengono ampliate le deleghe di altri due assessori, Angela Crisafulli e Francesco Di Stefano.

Alla prima, il sindaco ha deciso di attribuire anche i servizi di cittadinanza. Mentre al secondo, i servizi cimiteriali. Nei giorni scorsi, anche l’assessore Maurizio Magnoni aveva ricevuto una nuova delega, quella al patrimonio.

«Occuparmi di cultura – sottolinea Isabella Stoppa – è sempre stata la mia prima scelta. Anche se non è un compito facile e scontato perché non significa dedicarsi a qualcosa di antico e superato solo perché ‘fa tendenza’, ma significa mettere mano a ciò che di più prezioso abbiamo. La cultura, infatti, da una parte genera valore, risorse, lavoro; dall’altra, ci dà la possibilità di conoscere – prosegue Stoppa – porci delle domande e metterci in prospettive che

sono diverse da quelle del nostro quotidiano. Questo promuove un senso di empatia che, a mio

parere, è fondamentale per la democrazia».

«Ho accettato la nomina di assessore – dice Stefano Salcuni – per contribuire a migliorare la nostra città. Rispetto delle regole, delle istituzioni e dei valori. Impegno, correttezza e trasparenza. Questi sono i presupposti che guideranno il mio agire in Giunta. Le deleghe che mi sono state attribuite sono una grande sfida. Dobbiamo tornare a investire sulla qualità delì nostro vivere. Il futuro è di tutti noi. Il bene comune la nostra priorità».

“Temi e persone sono sempre gli unici fari che orientano le azioni politiche del Movimento Cinque Stelle. Nel rispetto di questi impegni Stefano Salcuni entrerà nella giunta comunale di Corsico, allo scopo di portare dentro le istituzioni la voce e i temi che appartengono a chi ci ha dato fiducia e a tutti i cittadini corsichesi. Siamo certi che Salcuni, grazie alla sua preparazione, saprà lavorare nell’interesse della comunità” così il capogruppo regionale del Movimento Cinque Stelle, Massimo De Rosa, commenta la nomina ad assessore con deleghe in materia di Polizia Locale, Protezione civile, Legalità, efficienza energetica, controlli interni e Pianificazione delle mobilita sostenibile, di Stefano Salcuni.

“L’ingresso in giunta di Salcuni arriva al termine di un percorso costruito nel tempo e condiviso con il gruppo e gli attivisti locali. La legalità sarà il principio guida nelle scelte da assumere e nelle azioni da intraprendere. Anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni e della Commissione Antimafia, che già sta svolgendo un lavoro egregio con il Presidente Vitali. Al centro dell’azione del Movimento Cinque Stelle ci sarà anche la mobilità sostenibile. Fondamentale per lo sviluppo sostenibile della città. Con un occhio di riguardo al prolungamento della M4 fino a Corsico. L’impegno andrà anche nel contrasto alla malattia da gioco d’azzardo, attraverso l’iniziativa “Locali NO slot”, per regolamentare l’uso delle macchinette e incentivarne la dismissione. Obiettivi di un percorso al quale il gruppo regionale non farà mancare il proprio sostegno” conclude De Rosa.

“Con la nomina di Stefano Salcuni ad Assessore abbiamo l’opportunità di contribuire a migliorare

Corsico.

Dopo la condivisione degli obiettivi indicati nel Programma di mandato e nel DUP della Giunta

Ventura, il nostro ingresso in Giunta è un altro passo importante del percorso avviato con la

coalizione di maggioranza prima del ballottaggio.

Le deleghe assegnate sono una grande sfida che vogliamo vincere. Consapevoli dei problemi atavici

della città e delle risorse a diposizione, dovremo dare nuova linfa alla nostra Corsico.

La legalità sarà il principio guida nelle scelte da assumere e nelle azioni da intraprendere, anche

attraverso la diffusione della cultura della legalità, coinvolgendo le associazioni e la Commissione

Antimafia, che già sta svolgendo un lavoro egregio con il Presidente Vitali. Ci impegneremo anche

nel contrasto alla malattia da gioco d’azzardo, attraverso l’iniziativa “Locali NO slot”, per

regolamentare l’uso delle macchinette e incentivarne la dismissione.

La collaborazione e la funzione della Polizia Locale è parte essenziale di questo progetto: senza di

loro tutto questo non sarà possibile. Una risorsa indispensabile per il territorio e per i cittadini, che

vogliamo valorizzare per tornare ad avere un servizio efficiente, con il coinvolgimento attivo degli

attuali operatori e con l’ampliamento dell’organico.

Investire sulla mobilità sostenibile è fondamentale per il futuro della nostra città. Per uno sviluppo

rispettoso dell’ambiente punteremo sulla mobilità dolce, incentivando nuovi modelli di

spostamento e nuovi stili di vita con l’introduzione del car sharing, con la pianificazione e la

realizzazione di piste ciclabili e con l’introduzione di semafori intelligenti. Non da ultimo, ci

impegneremo per portare la M4 a Corsico.

Infine, con le deleghe alla efficienza energetica, potremo dare un contributo su una tematica di

grande attualità e che ha fortissimi impatti sull’ambiente, che è, da sempre, una delle nostre stelle.

Il futuro è di tutti noi. Il bene comune la nostra priorità” dichiarano le attiviste e gli attivisti del Movimento 5 Stelle Corsico.

