Corsico. Nuovo assessore Stefano Salcuni, De Rosa (M5S): “Temi e persone al centro della nostra azione politica. Al gruppo di Corsico, tutto il sostegno del gruppo regionale”

Il neo assessore pentastellato ha deleghe in materia di Polizia Locale, Protezione civile, Legalità, efficienza energetica, controlli interni e Pianificazione delle mobilita sostenibile

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 18 maggio 2021 – “Temi e persone sono sempre gli unici fari che orientano le azioni politiche del Movimento Cinque Stelle. Nel rispetto di questi impegni Stefano Salcuni entrerà nella giunta comunale di Corsico, allo scopo di portare dentro le istituzioni la voce e i temi che appartengono a chi ci ha dato fiducia e a tutti i cittadini corsichesi. Siamo certi che Salcuni, grazie alla sua preparazione, saprà lavorare nell’interesse della comunità” così il capogruppo regionale del Movimento Cinque Stelle, Massimo De Rosa, commenta la nomina ad assessore con deleghe in materia di Polizia Locale, Protezione civile, Legalità, efficienza energetica, controlli interni e Pianificazione delle mobilita sostenibile, di Stefano Salcuni.

“L’ingresso in giunta di Salcuni arriva al termine di un percorso costruito nel tempo e condiviso con il gruppo e gli attivisti locali. La legalità sarà il principio guida nelle scelte da assumere e nelle azioni da intraprendere. Anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni e della Commissione Antimafia, che già sta svolgendo un lavoro egregio con il Presidente Vitali. Al centro dell’azione del Movimento Cinque Stelle ci sarà anche la mobilità sostenibile. Fondamentale per lo sviluppo sostenibile della città. Con un occhio di riguardo al prolungamento della M4 fino a Corsico. L’impegno andrà anche nel contrasto alla malattia da gioco d’azzardo, attraverso l’iniziativa “Locali NO slot”, per regolamentare l’uso delle macchinette e incentivarne la dismissione. Obiettivi di un percorso al quale il gruppo regionale non farà mancare il proprio sostegno” conclude De Rosa.

Redazione