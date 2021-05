(mi-lorenteggio.com) Gudo Visconti, 18 maggio 2021 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17.00, lungo la S.P. 183, un ciclista di 47 anni, dopo esser stato investito da un veicolo, è caduto rovinosamente a terra, riportando gravi ferite. Soccorso dal personale medico e sanitario di un’automedica e da quello di un’ambulanza dell’Alta Soccorso, il ferito è stato affidato, poi, ai medici dell’elisoccorso, giunto da Sondrio, che lo hanno portato in elicottero in ospedale in codice rosso.

V. A.