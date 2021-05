Milano. CAMPUS ESTIVI 2021 AL MUSEO

Da mercoledì 19 maggio aprono le iscrizioni per i Campus estivi che si svolgeranno dal 28 giugno al 23 luglio e dal 30 agosto al 10 settembre.

I bambini dai 6 ai 10 anni potranno vivere una “settimana spaziale”

tra attività interattive e giochi a tema

Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci

Via San Vittore, 21 – Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano 18 maggio 2021. Da mercoledì 19 maggio aprono le iscrizioni per i Campus estivi al Museo, che quest’anno prevedono un numero limitati di posti.

Dal 28 giugno al 23 luglio e dal 30 agosto al 10 settembre, i bambini dai 6 ai 10 anni potranno vivere una “settimana spaziale” tra attività interattive e giochi a tema.

Un’opportunità unica per vivere cinque giorni tra attività nei laboratori interattivi, visite alle collezioni, divertenti giochi di gruppo e affascinanti racconti per scoprire quanta scienza e tecnologia si nascondono nella vita di tutti i giorni. Il tema proposto quest’anno è lo Spazio. I bambini potranno sperimentare trucchi di magia, scoprire i segreti del cielo e creare illusioni ottiche. Ispirandosi alle esposizioni del Museo saranno accompagnati a vivere da protagonisti un’esperienza straordinaria su Marte, diventare supereroi, costruire UFO e scoprire le tecnologie del futuro.

Tema: “Una settimana spaziale”

Sei mai stato su Marte? Hai mai guidato un robot? Vivi un’esperienza straordinaria al Museo tra stop motion, strumenti digitali, invenzioni del passato, coding e tecnologie del futuro.

Quando

Dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 16.00 nelle seguenti settimane:

28 giugno – 2 luglio 2021

5 – 9 luglio 2021

12 – 16 luglio 2021

19 – 23 luglio 2021

30 agosto – 3 settembre 2021

6 – 10 settembre 2021

Ogni bambino potrà iscriversi a una sola settimana. Le attività si svolgeranno in piccoli gruppi composti da massimo 12 ragazzi con 2 animatori scientifici del Museo.

Dove

Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci ingresso da via Olona, 6

Per chi

Bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni che abbiano frequentato il I anno della scuola primaria.

Quanto costa

Iscrizione per una settimana: 155,00 euro per ogni partecipante.

Come prenotare

Le iscrizioni sono aperte da mercoledì 19 maggio 2021 fino ad esaurimento posti.

Per richiedere l’iscrizione compila il modulo a questo indirizzo:

https://www.museoscienza.org/it/offerta/campus-estivi

A conferma della prenotazione, sarà inviata una mail con indicato un codice personale e il kit d’iscrizione. Se i posti risultassero esauriti, è possibile iscriversi alla lista di attesa, scaricando il modulo dal sito del Museo.

Ogni settimana di campus sarà garantita solo al raggiungimento del numero minimo di 6 partecipanti.

