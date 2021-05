Milano. Incidente con il monopattino, 51enne in codice rosso al San Raffaele

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 maggio 2021- Due incidenti oggi con il monopattino sono avvenuti in serata. Il primo è avvenuto in via Marescalchi Ferdinando alle 19.20, in zona Ortica, ma, fortunatamente per un 19enne non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

Il secondo, più grave è avvenuto in una traversa di viale Fulvio Testi, in via Salvatore PIanell alle ore 19.30, dove un 51enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Raffaele a causa delle gravi ferite riportate.

Redazione