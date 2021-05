Nuovi insediamenti logistici. Pase (Lega): “Necessaria pianificazione a livello regionale per evitare frammentazione e consumo di suolo”

Milano, 18 maggio. Il Consiglio Regionale Lombardo ha dato il via libera all’Ordine del Giorno alla legge di revisione normativa ordinamentale proposto dal gruppo Lega, che propone di regolamentare e pianificare l’insediamento delle logistiche sul territorio regionale.

“Regione Lombardia, – spiega Riccardo Pase, presidente della commissione Ambiente al Pirellone e firmatario del provvedimento – ha intrapreso da tempo un percorso di regolamentazione della pianificazione urbanistica basato sul contenimento del consumo di suolo e sull’integrazione delle esigenze di tutela ambientale e di sostenibilità economica, anche mediante il sostegno al recupero delle aree dismesse. In questa direzione, infatti va la Legge sulla rigenerazione urbana. Ad oggi, quello che manca è una regolamentazione di dettaglio in tema di governo del settore logistico tale da garantirne uno sviluppo coordinato, programmato e sostenibile.

Per questo, – conclude Pase – il provvedimento approvato oggi in Consiglio Regionale, impegna la Giunta a regolamentare e definire, attraverso gli strumenti legislativi e amministrativi, le modalità e i criteri per garantire il governo coordinato e programmato degli insediamenti di logistica, coniugando i principi di intermodalità, di contenimento del consumo del suolo, di rigenerazione urbana e di sviluppo sostenibile”.