10eLotto, le ultime estrazioni e i numeri ritardatari: le cose da sapere

Milano, 19 maggio 2021 – Il gioco del 10eLotto, divenuto ormai sempre più popolare al punto da aver affiancato il tradizionale Lotto nel cuore degli appassionati, ha debuttato nel luglio del 2009 nel panorama dell’entertainment. L’escalation di successo è stata tale da averlo reso ben presto un punto di riferimento anche nel panorama digitale. Il motivo è presto detto: la sua formula, particolarmente semplice e intuitiva, è in grado di accattivare fette di pubblico sempre più ampie.

I concorsi serali e i prossimi appuntamenti in calendario

Come funziona il 10eLotto? E’ possibile scegliere da 1 a 10 numeri, che devono essere compresi nel range che va dall’1 fino al 90. Ci sono in tutto tre modalità per prendere parte alle estrazioni, che sono dunque complessivamente moltissime nell’arco di ogni settimana. C’è l’estrazione immediata, l’estrazione con formula ‘ogni 5 minuti’ e poi ancora quella legata all’estrazione serale dei numeri del Lotto (quest’ultima è probabilmente anche la più attesa). Gli appuntamenti sono quindi tre a settimana, ovvero il martedì, il giovedì e il sabato intorno alle 20.

Ricapitoliamo quali numeri sono stati estratti durante i concorsi serali nella settimana che si è appena conclusa. E’ bene ricordare che nell’ambito di tale specifica formula risulteranno vincenti i 20 numeri corrispondenti alle prime due colonne delle estrazioni del Lotto (si parte dalla ruota di Bari e si procede in ordine alfabetico, escludendo però la ruota Nazionale). I numeri estratti di sabato 15 maggio 2021, sono stati:1, 4, 6, 8, 23, 26, 28, 29, 33, 38, 39, 41, 47, 60, 62, 67, 72, 75, 86 e 88. Numero Oro 88; Doppio Oro 88 e 8. Per quanto riguarda invece l’estrazione di martedì 18 maggio 2021, ecco i numeri:4, 7, 8, 14, 17, 19, 29, 32, 33, 42, 46, 47, 49, 59, 63, 70, 79, 87, 88 e 90. Numero Oro: 29, Doppio Oro: 29 e 19. La prossima estrazione del 10eLotto serale, legata al gioco del Lotto, è in programma per giovedì 20 maggio 2021 alle ore 20.

Info e regolamenti sono consultabili sul sito ufficiale

E’ possibile restare sempre aggiornati e consultare tutte le estrazioni ufficiali sul sito ufficiale 10eLotto: qui sarà sempre possibile controllare i risultati e le estrazioni, oltre a verificare statistiche e numeri ritardatari o più frequenti ma non solo. Sono in molti infatti a voler conoscere queste informazioni per potersi fare un’idea migliore delle possibili previsioni di numeri vincenti nelle estrazioni in arrivo. Naturalmente le vincite saranno maggiori nel caso in cui si riusciranno a indovinare più numeri estratti (anche se le puntate dovessero essere di modesta entità). Online sul portale dedicato si potranno trovare, assieme alle statistiche, i risultati e un archivio molto ampio relativo agli esiti dei vari concorsi: la consultazione avviene in real time e in pochi clic. Si ottengono rapidamente info sulle modalità di gioco e sui premi che è possibile aggiudicarsi, inoltre è presente una specifica sezione – quella delle FAQ, ovvero delle domande ricorrenti – che provvede e togliere dubbi e rispondere e curiosità degli utenti.

L. M.