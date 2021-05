Confcommercio di Rho sostiene la campagna “Mai più sola. Fermiamo insieme la violenza contro le donne”

Locandine e vetrofania individueranno i negozi aderenti all’iniziativa

(mi-lorenteggio.com) Rho, 19 maggio 2021. Confcommercio Rho sostiene “Mai più sola. Fermiamo insieme la violenza contro le donne”, la campagna di sensibilizzazione e informazione del Centro Antiviolenza HARA organizzata dai 17 Comuni dell’area Rho e Garbagnate per una sensibilità diffusa e una Comunità realmente “amica della donne”.

Dopo il lancio del sito dedicato www.centroantiviolenzahara.it , online dall’8 marzo 2021, la campagna sui social e sui mezzi classici di comunicazione si sta procedendo con la collaborazione di Confcommercio.



Il Centro Antiviolenza HARA sta distribuendo a tutti gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa del territorio delle vetrofanie e una locandina create ad hoc per diffondere il messaggio Mai più sola nei luoghi maggiormente frequentati.



L’Assessore ai Servizi Socio-assistenziali, Nicola Violente commenta: “Tutti noi possiamo diventare parte di un cambiamento nella prevenzione e nel contrasto alla violenza sulle donne e creare una rete di supporto per le donne che la subiscono. E’ importante far comprendere alle donne che non sono sole e non saranno mai sole, ma che c’è una comunità che le vuole aiutare. Ringrazio Patrizia Giudici, presidente della delegazione Confcommercio di Rho, e tutte le attività commerciali per la sensibilità e l’impegno a diventare parte di questa rete di supporto”.



“Anche la delegazione di Rho aderisce alle iniziative contro la violenza sulle donne, come sta avvenendo con Confcommercio a livello nazionale – afferma Patrizia Giudici, presidente della delegazione Confcommercio di Rho -. Ancora una volta le attività commerciali di vicinato dimostrano di svolgere un ruolo importante per l’intera comunità locale. La nostra presenza va oltre l’aspetto economico: siamo un luogo d’incontro a volte anche quotidiano, dove si creano legami di amicizia e confidenza e dove si possono cogliere anche segnali di difficolta e malessere. Come donna e come presidente di delegazione ringrazio l’Amministrazione e l’Assessore Violante per fornirci l’occasione di essere parte attiva contro la violenza sulle donne, un fenomeno drammatico e sempre più esteso”.



Questi sono i negozi che hanno aderito a Rho per il momento:

• Ashly

• Benetton

• Carli abbigliamento

• Panificio Cecchetti

• EDB trucco permanente ed estetista

• Emme Marella

• Flash Scarpe

• Gallery abbigliamento

• Boutique Giudici

• Grittini Intimo

• Libreria San Vittore

• Il Melograno

• Particolari

• Centro ottico Pegaso (via Madonne, via Matteotti)

• PeperOne scarpe, borse, accessori

• Ottica Rabolini

• Tacabutun

• Zoe



Le attività commerciali, che volessero partecipare all’iniziativa, possono contattare il Centro Antiviolenza “Hara” alla seguente mail : centroantiviolenza@fondazionesomaschi.it



Dopo la collaborazione con le farmacie comunali di Rho attraverso la stampa del numero antiviolenza e antistalking 1522 sullo scontrino fiscale, il prossimo passo vedrà la partecipazione delle farmacie che aderiscono a Federfarma.



Sono in corso incontri gratuiti e aperti a tutti in modalità digitale, sui canali social dei diversi enti coinvolti rivolti a formare e informare i cittadini rispetto ai servizi offerti da HARA e ai passi da compiere per aiutare in modo concreto una donna vittima di violenza.



Da settembre sono in programma alcune azioni di comunicazione non convenzionale che coinvolgeranno in modo insolito e diretto le comunità più giovani dei territori per dare visibilità al centro antiviolenza e promuovere i suoi servizi anche tra le nuove generazioni.



HARA ha due sedi, a Rho e Bollate, ed è gestito da Fondazione Somaschi, onlus esperta nell’assistenza delle vittime di maltrattamento. Ogni giorno, grazie a un’équipe specializzata composta da operatrici, psicologhe e avvocatesse, garantisce diversi servizi a titolo completamente gratuito: ascolto e sostegno psicologico, consulenza e assistenza legale, orientamento e supporto nella ricerca di lavoro, accompagnamento all’autonomia abitativa. Nei casi più critici è prevista anche l’accoglienza nelle case rifugio. Solo nel 2020 il centro ha aiutato oltre 200 donne in difficoltà.



INDIRIZZI, ORARI E CONTATTI – HARA ha una sede a Bollate (in via Piave 20, presso POT – Presidio ospedaliero territoriale dell’ASST Rhodense), aperta lunedì dalle 14.00 alle 18.00; martedì dalle 17.00 alle 20.00; venerdì dalle 10.00 alle 13.00, e un’altra a Rho (in via Meda 20), aperta lunedì dalle 9.00 alle 13.00; martedì dalle 13.00 alle 17.00; mercoledì dalle 9.00 alle 13.00; giovedì dalle 15.00 alle 19.00; sabato dalle 14.30 alle 17.30.

Il numero di telefono di riferimento è 3351820629, l’indirizzo email centroantiviolenza@fondazionesomaschi.it.

Negli orari di chiusura è possibile fare riferimento al numero antiviolenza nazionale 1522.

Per info www.centroantiviolenzahara.it



HARA, RICOMINCIO DA ME è la rete interistituzionale di contrasto alla violenza sulle donne che coinvolge i 17 Comuni dell’area Rho Garbagnate (Rho, Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Settimo Milanese, Vanzago, Baranzate, Bollate, Cesate, Garbagnate M.se, Novate M.se, Paderno D., Senago, Solaro), le due Aziende Consortili Sercop e Comuni Insieme, l’ASST Rhodense (Azienda Socio Sanitaria Territoriale), l’ATS Città Metropolitana di Milano (Agenzia di Tutela della Salute), le Forze dell’Ordine, Dialogica Cooperativa Sociale e la Fondazione Somaschi Onlus.

Il Comune di Rho è l’Ente Capofila della Rete Interistituzionale

V.A.