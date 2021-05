Il presidente Fontana in visita all’hub vaccinale di Abbiategrasso

ABBIATEGRASSO 19/05/21 – Questa mattina, 19 maggio, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha fatto visita all’hub vaccinale nel polo fieristico di Abbiategrasso, congratulandosi con personale medico e volontari per il lavoro portato avanti in questi mesi.

“Ho visitato con grande soddisfazione questo hub vaccinale molto ben organizzato – ha dichiarato -. Anche in questa situazione è bellissimo notare la partecipazione e la collaborazione non solo dell’azienda sanitaria ma anche del volontariato che contribuisce a fare in modo che questa struttura funzioni in maniera eccellente. Possiamo fare molti più viccini, il 20 maggio avremo i numeri delle nuove dosi in arrivo e speriamo di potere effettuare molte più inoculazioni giornaliere come abbiamo dimostrato essere nelle nostre possibilità”.

La visita del presidente è stata l’occasione per discutere anche del tema dell’ospedale Cantù: “Abbiamo fatto presente la necessità di rilanciare il nostro ospedale, punto di riferimento per un ampio territorio – spiega il sindaco Cesare Nai -. Il presidente ci ha assicurato che la situazione verrà affrontata al più presto per trovare una soluzione al termine di questa emergenza”.