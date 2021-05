Magenta. Lettera aperta di ringraziamento a medici e infermieri da parte di don Giuseppe

(mi-lorenteggio.com) Magenta, 19 maggio 2021 – La lettera di ringraziamento da parte di don Giuseppe ai medici e a tutto il personale medico sanitario Ospedali di Magenta e di Abbiategrasso ASST – Ovest Milanese:

Carissimo Dottore,

come ricorderà, lo scorso 30 aprile sono stato ricoverato presso le vostre strutture per

alcuni giorni, fino a giovedì 13 maggio.

Indirizzo a Lei questa lettera, che desidero venga resa pubblica, perfar giungere il mio sentito ringraziamento a tutti i suoi collaboratori nei reparti di cui è responsabile: medici, coordinatori, infermieri, personale sanitario e di supporto, addetti alle pulizie, senza dimenticare i miei due confratelli sacerdoti cappellani.

È un GRAZIE che mi viene dal profondo del cuore per le cure che giorno per giorno ho ricevuto: dedizione e prontezza, di giorno e di notte, professionalità e attenzione umana vi hanno contraddistinto.

Un malato ricoverato d’urgenza in ospedale sperimenta tutto a un tratto una grande debolezza e difficoltà inavvertite fino a quel momento. Da questo nasce spesso, troppo spesso forse, l’inclinazione al lamento e alla pretesa. Ho sperimentato che le cure da voi pazientemente prodigate, sempre accanto ai malati anche nelle loro più piccole esigenze, infondono realmente forza e speranza, fiducia nella guarigione e nella possibile ripresa.

Queste mie semplici parole vogliono essere un’attestazione di grande stima nei vostri confronti, con cui dire GRAZIE perché mi sono sentito davvero circondato dall’affetto, custodito e curato.

Don Giuseppe Marinon